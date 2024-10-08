Российские пограничники уйдут с границы Армении и Ирана

Российские пограничники уйдут с границы Армении и Ирана1
- 8.10.2024, 18:03
- 1,318
C 1 января 2025 года.
С 1 января 2025 года российские пограничники перестанут нести службу на контрольно-пропускном пункте на границе Армении и Ирана. Об этом договорились в ходе встречи диктатор России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила пресс-секретарь последнего Назели Багдасарян.
«Достигнута также договоренность о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ РА (Службы национальной безопасности республики Армения. — Прим.) также будут участвовать в охране государственной границы Армения-Иран и Армения-Турция, а служба на контрольно-пропускном пункте на государственной границе Армения-Иран будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ РА», — написала она в Facebook.