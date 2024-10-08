Минское «Динамо» не будет помогать своим болельщикам на матчах в Финляндии и Польше

Минское «Динамо» не будет помогать своим болельщикам на матчах в Финляндии и Польше1
- 8.10.2024, 18:31
Футбольный клуб выпустил заявление.
Минское «Динамо», которое выступает в Лиге конференций, отказалось от помощи болельщикам на двух ближайших выездных матчах, сообщает официальный сайт клуба.
«ФК „Динамо-Минск“ сообщает о том, что не организует гостевые сектора на этих матчах, а также не оказывает содействия в приобретении билетов на эти игры», — сказано в коротком заявлении.
24 октября «Динамо» встретится в Хельсинки с местным клубом ХИК, а 7 ноября отправится в Варшаву на поединок с «Легией».
Напомним, впервые за девять лет «Динамо» участвует в основном этапе еврокубков — беларусская команда добралась до осенней стадии Лиги конференций. Это третий по рангу еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В первой игре основного раунда Лиги конференций минчане уступили шотландскому «Хартсу» (1:2), пропустив решающий гол на последних секундах встречи. «Динамо» принимало соперника в Азербайджане — из-за санкций официальные матчи запрещено проводить в Беларуси. Игра прошла без зрителей.