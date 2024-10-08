Белоруске устроили выписку из роддома в стиле «Игры престолов» 8.10.2024, 18:41

Видеофакт.

Жительница Барановичей Диана на днях стала молодой мамой. Но уже больше 600 тысяч человек в интернете знают ее теперь не по имени, а по прозвищу Мать дракона. Ведь муж Дианы устроил ей выписку в стиле сериала «Игра престолов»: с рыцарями, мечами и прочими атрибутами. Почему так и при чем здесь детище Джорджа Мартина к Барановичам — объясняет «Онлайнер».

А дело все, как ни странно, в китайском календаре. 2024 год считается именно годом дракона. Соответственно, все дети, рожденные в этом году, — дракоши. Поэтому, согласно книгам и сериалу, поздравлять новоиспеченных мам, как этого заслуживает «Дейенерис из дома Таргариенов, именуемая первой, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов», стало для пап делом чести (и прикола). Ну и, разумеется, новым трендом в соцсетях.

По запросу «мать дракона» сейчас можно найти сотни видео и постов в соцсетях. Но барановичская парочка умудрилась завируситься довольно сильно. Такими темпами в ближайшие несколько дней ролик с их выписки перешагнет за отметку в миллион просмотров. Нам остается поздравить Диану и ее мужа и с этим фактом и с рождением малыша.

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