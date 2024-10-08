Умер белорусский художник Владимир Теребун 1 8.10.2024, 20:09

Владимир Теребун

Ему принадлежат многие работы как станкового, так и монументального характера.

8 октября скончался белорусский художник, скульптор и график, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Владимир Теребун, сообщил Белорусский союз художников.

Владимир Теребун родился 11 апреля 1946 года в деревне Нестеняты Сморгонского района.

Окончил отделение скульптуры Белорусского государственного театрально-художественного института, учился у профессора Андрея Бембеля.

После учебы Теребун переехал в Гродно, где работал почти 30 лет, с 2001 года жил и работал в Минске. Принимал участие в художественных выставках с 1974 года.

Ему принадлежат многие работы как станкового, так и монументального характера: скульптуры, скульптуры с мозаикой, композиции из стекла и металла с источниками освещения для общественных зданий. Как и у других скульпторов, в его творчестве много места занимает серия портретов современников. Делал он и мемориальные доски: в Гродно (на здании театра кукол), Минске, Сморгони.

Был автором мемориального комплекса Дальва (1973), памятника на военном кладбище в Гродно (1981), рельефов «Фантазия», «Гимн солнцу», композиций декоративных «Крылатая» (1989), «Парус» (1992), цикла «Скульптура малых форм «Ракурс»» (1990—2002), серии керамических сосудов (1993—1998), графического цикла «Ракурс» (1986-1996).

Среди станковых композиций: «Расстрелянная песня. Памяти Виктора Хары» (1976), «Летописец» (1981), «Сымон-музыка», «Последняя жатва» (обе 1982), «Непобедимые» (1985), «Ясь и Янина» (1987), «Апостолы Петр и Павел» для костела св. Андрея в Слониме, «Господи, верю тебе» для Бернардинского костела в Гродно (1996), «Флора и фауна» (1997), «Мельпомена» (2001), «Элегия» (2003).

Более 50 своих скульптур передал в подарок музеям Республики Беларусь в Гродно, Сморгони, Лиде, деревне Гудевичи Мостовского района.

Похоронят Владимира Теребуна в Сморгони.

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