Социал-демократическая партия Германии определила нового генсека после неожиданной отставки предшественника 8.10.2024, 20:42

Матиас Мирш

В прошлом он нередко имел разногласия с Шольцем.

Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца определила следующего генерального секретаря после неожиданной отставки предыдущего.

Об этом сообщает Spiegel.

Новым генсеком СДПГ станет 55-летний Матиас Мирш, на 20 лет старше своего предшественника Кевина Кюнерта.

До официального назначения на партийном съезде Мирш будет работать в статусе исполняющего обязанности.

Мирш, как отмечают, является одной из ключевых фигур в левом крыле социал-демократов. В прошлом он нередко имел разногласия с Шольцем.

В первых публичных заявлениях после новости о его назначении Мирш пообещал канцлеру лояльность, но отметил, что не будет «удобным» и готов спорить там, где будет иметь другую позицию.

Он также заявил, что планирует бороться с крайне правым экстремизмом и популизмом.

Мирш заявил, что видит свою должность как «большую ответственность» в связи с приближением следующих федеральных выборов в Германии, которые пройдут в 2025 году.

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