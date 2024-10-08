Социал-демократическая партия Германии определила нового генсека после неожиданной отставки предшественника
- 8.10.2024, 20:42
В прошлом он нередко имел разногласия с Шольцем.
Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца определила следующего генерального секретаря после неожиданной отставки предыдущего.
Об этом сообщает Spiegel.
Новым генсеком СДПГ станет 55-летний Матиас Мирш, на 20 лет старше своего предшественника Кевина Кюнерта.
До официального назначения на партийном съезде Мирш будет работать в статусе исполняющего обязанности.
Мирш, как отмечают, является одной из ключевых фигур в левом крыле социал-демократов. В прошлом он нередко имел разногласия с Шольцем.
В первых публичных заявлениях после новости о его назначении Мирш пообещал канцлеру лояльность, но отметил, что не будет «удобным» и готов спорить там, где будет иметь другую позицию.
Он также заявил, что планирует бороться с крайне правым экстремизмом и популизмом.
Мирш заявил, что видит свою должность как «большую ответственность» в связи с приближением следующих федеральных выборов в Германии, которые пройдут в 2025 году.