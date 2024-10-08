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ВСУ уничтожили две САУ «Нона» россиян

  • 8.10.2024, 21:39
ВСУ уничтожили две САУ «Нона» россиян

Также украинские бойцы подорвали здание, в котором скрывалась пехота противника.

Сразу две САУ «Нона», тентованную багги и «буханку» оккупантов поразили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Также воины выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника на Харьковщине.

Фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

К слову, Самоходная установка «Нона» – это артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Принадлежит к военной технике гусеничного типа и может плавать, а также десантироваться, имеет на вооружении пушку, ее дальность стрельбы — до 13 километров.

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