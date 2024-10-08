В Борисове горело деревообрабатывающее предприятие 8.10.2024, 21:53

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В Борисове 8 октября горело деревообрабатывающее предприятие, сообщили в МЧС. Пожар удалось потушить.

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем предприятии по улице Заводской в Борисове.

По предварительным данным, загорелась линия по сортировке леса.

«Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», — сообщили в МЧС.

На Заводской улице в райцентре находится Борисовский деревообрабатывающий комбинат — «крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Республики Беларусь», как указано на сайте данной компании.

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