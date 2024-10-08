СБУ впервые показала боевую работу дронов Sea Baby 8.10.2024, 22:14

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Видео.

Служба безопасности Украины впервые показала то, о чем глава СБУ Василий Малюк заявлял еще в прошлом году: боевую работу нового поколения дронов Sea Baby, на которые донатили украинцы. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале и выложил там соответствующую запись.

«На видео морской дрон с размещенной на нем ракетной системой залпового огня отрабатывает по позициям россиян на Кинбурнской косе», - говорится в сообщении.

Новое поколение Sea Baby активно применяется при выполнении боевых задач.

«Новые дроны являются многоцелевой платформой, которая может нести разные типы вооружения и дистанционно минировать акваторию. После выполнения задач они возвращаются к месту базирования», - добавил Цаплиенко.

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