СБУ впервые показала боевую работу дронов Sea Baby
- 8.10.2024, 22:14
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Видео.
Служба безопасности Украины впервые показала то, о чем глава СБУ Василий Малюк заявлял еще в прошлом году: боевую работу нового поколения дронов Sea Baby, на которые донатили украинцы. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале и выложил там соответствующую запись.
«На видео морской дрон с размещенной на нем ракетной системой залпового огня отрабатывает по позициям россиян на Кинбурнской косе», - говорится в сообщении.
Новое поколение Sea Baby активно применяется при выполнении боевых задач.
«Новые дроны являются многоцелевой платформой, которая может нести разные типы вооружения и дистанционно минировать акваторию. После выполнения задач они возвращаются к месту базирования», - добавил Цаплиенко.