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Франция проведет тренировку по быстрой переброске на восточный фланг НАТО тысяч военных

  • 8.10.2024, 22:54
Франция проведет тренировку по быстрой переброске на восточный фланг НАТО тысяч военных

Париж проведет масштабные логистические учения.

Армия Франции в мае 2025 года проведет масштабные логистические учения. Их целью является успешная переброска в Румынию тысячи военных с техникой за 10 дней.

Об этом сообщает Politico.

Операция под названием Dacian Spring-2025 запланирована на май. Во время нее французские военные проверят свою способность быстро перебрасывать большие силы с запада континента на восточный фланг НАТО. Это ведь может быть критически важным в случае потенциальной агрессии России.

Известно, что французская армия в течение 10 дней попытается успеть перебросить в Румынию одну бригаду – то есть от 3000 до 5000 солдат.

По словам генерала Бертрана Тужуза, эти тренировки должны быть «стратегическим сигналом» для России.

Следует напомнить, что в последнее время французские сухопутные силы реализовали ряд изменений готовности к войне высокой интенсивности.

Как указано в планах НАТО, Франция должна быть способна в течение 30 дней выставить боеспособную дивизию, включая боеприпасы и всю логистическую цепочку для нее.

«У нас нет «военного Шенгена», нам явно нужно улучшать мобильность для военных сил в Европе», – рассказал генерал Пьер-Эрик Гийо.

Стоит напомнить, что первый переброс французских войск в Румынию был в 2022 году. Оно выявило многочисленные процедурные проблемы при пересечении границ. Впоследствии выяснилось, что не приспособлена к такому и железнодорожная инфраструктура.

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