Такого оружия Украина еще не получала: в США составлен новый список военной помощи 2 9.10.2024, 7:33

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Его утвердил главнокомандующий войсками США в Европе.

Главнокомандующий войсками США в ЕС составил свой список вооружения, которое поможет Украине в войне против России.

При этом в этот список вошли только те позиции, которые Вашингтон еще Украине не предоставлял.

Еще в начале сентября в Конгрессе был представлен секретный отчет о стратегии администрации Белого дома относительно военной помощи Украине.

Генерал Крис Каволи предложил новый список военной помощи, информирует CNN.

Список дополнила крылатая ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile и система связи Link 16.

Связь используют страны США и НАТО для управления системами ПРО и ПВО.

Эксперты говорят: раньше эту систему связи США не предоставляли Украине, так как боялись, что секретные технологии могут попасть в руки РФ, а ракеты могут быть бесполезными, если только ВС ВСУ не достигнут определенного превосходства в воздухе.

Украина продолжает просить от Запада дать добро бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ. Эта тема должна была стать №1 на предстоящем в Германии саммите, однако Байден отменил свою поездку из-за урагана в США.

Американские чиновники заявляют, что предоставляют Украине все то оружие, которое необходимо ВСУ в данный момент, а ракетами ATACMS они предлагают бить по Крыму, но не по России.

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