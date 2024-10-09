закрыть
9 октября 2024, среда, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Продал страну Путину!»: венгерский активист пытался атаковать Орбана

2
  • 9.10.2024, 7:46
  • 2,342
«Продал страну Путину!»: венгерский активист пытался атаковать Орбана

Опубликованы кадры.

Вчера, 8 октября, во время пресс-конференции Виктора Орбана в Европарламенте на него пытался напасть оппозиционный венгерский активист Мартон Ньекицки. Однако служба охраны быстро его схватила, скрутила и повалила на пол, после чего вывела из зала, передает «Диалог.UA».

Во время брифинга премьер-министр Венгрии озвучил планы касательно председательства его страны в ЕС. Когда речь Орбана дошла к вопросу об иммиграции, к нему и попытался подойти Ньекицки. Он сделал какой-то жест в сторону Орбана. Не исключено, что бросил стопку банкнот. После этого он стал выкрикивать слова: «За сколько Вы продали страну? За сколько Вы продали страну, господин премьер-министр? Он продал Путину, он продал Си Цзиньпину!».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип