«Продал страну Путину!»: венгерский активист пытался атаковать Орбана

«Продал страну Путину!»: венгерский активист пытался атаковать Орбана2
- 9.10.2024, 7:46
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Вчера, 8 октября, во время пресс-конференции Виктора Орбана в Европарламенте на него пытался напасть оппозиционный венгерский активист Мартон Ньекицки. Однако служба охраны быстро его схватила, скрутила и повалила на пол, после чего вывела из зала, передает «Диалог.UA».
Во время брифинга премьер-министр Венгрии озвучил планы касательно председательства его страны в ЕС. Когда речь Орбана дошла к вопросу об иммиграции, к нему и попытался подойти Ньекицки. Он сделал какой-то жест в сторону Орбана. Не исключено, что бросил стопку банкнот. После этого он стал выкрикивать слова: «За сколько Вы продали страну? За сколько Вы продали страну, господин премьер-министр? Он продал Путину, он продал Си Цзиньпину!».