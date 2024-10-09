Дроны совершили масштабный налет на российский Ейск 1 9.10.2024, 8:03

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В городе находится стратегический аэродром.

В ночь на 9 октября дроны атаковали Краснодарский край России. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Украинские дроны, по сообщениям из российских источников, в начале ночи на среду атаковали российский город Ейск, где расположен военный аэродром», — сказано в сообщении.

Так, российский мониторинговый канал «Приграничье» сообщил, что над регионом «много БПЛА».

«Город Ейск расположен в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В этом районе есть крупный военный аэродром, который уже неоднократно подвергался налетам украинских дронов», — отметили журналисты.

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