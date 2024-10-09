Forbes: Украина может сформировать новую бомбардировочную бригаду на Mirage 2000 9.10.2024, 8:26

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Удары по военным кораблям, штабам и складам снабжения РФ усилятся.

Истребители Mirage 2000, которые Украина может получить в первом квартале 2025 года, будут оснащены новыми средствами поражения для нанесения ударов по наземным целям, а также системами радиоэлектронной борьбы. Украинские ВС будут вооружать свои французские самолеты теми же французскими боеприпасами, которые уже установлены на старых советских боевых самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27, то есть крылатыми ракетами SCALP-EG и планирующими бомбами Hammer, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что Mirage 2000, вооруженные для точных атак наземных целей на расстоянии до 155 миль, усилят имеющуюся в Украине базу Воздушных сил, которая состоит из Су-24 с поворотным крылом украинских ВС. После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала около 200 таких самолетов 1970-х годов выпуска. Сейчас в составе 7-й тактической авиационной бригады все еще находилось около 12 двухместных двухмоторных бомбардировщиков.

В ходе полномасштабного вторжения россияне сбили не менее 18 старых бомбардировщиков, большинство из них — еще в начале войны, до того перехода бомбардировщиков на использование дальнобойных боеприпасов. По информации журналистов, сейчас Украина проявляет «решительные усилия по выявлению Су-24 на разных складах и восстановлению их до летного состояния». Приходится отзывать пилотов и штурманов из отставки, чтобы они сели за их руль.

«Украинские ВС явно планируют сохранить Су-24 в эксплуатации в ближайшем будущем. Они даже разрабатывают новую планирующую бомбу местного производства, чтобы дать бомбардировщикам больше вариантов вооружения», — отмечает издание.

По информации журналистов, Франция вполне могла бы оснастить украинские ВС парой десятков самолетов Mirage 2000-5 до 2025 года. Издание отмечает, что они могут поступить в использование новой бригады, которая «будет сражаться бок о бок с закаленной в боях 7-й бригадой тактической авиации. Это усилит глубокие удары украинских ВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам снабжения на оккупированной территории юга и востока Украины».

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