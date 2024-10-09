«За выходные на «Малиновке» продали всего несколько авто» 9.10.2024, 8:31

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Как белорусский авторынок живет по новым правилам.

Из-за изменений в российском законодательстве россияне больше не могут ездить в Беларусь за свежепригнанными автомобилями из Европы и США, как это было раньше. «Наша Ніва» поинтересовалась, как такие нововведения повлияли на Белорусский автомобильный рынок.

За субботу на рынке продалось всего несколько машин

Человек, который занимается перегоном авто из Европы, говорит, что на прошлой и позапрошлой неделе на всем рынке «Малиновка» за субботу продалось всего 2-3 машины.

После последней волны роста спроса со стороны россиян на белорусском рынке наступило затишье.

«Когда появились новости о том, что с 1 октября утилизационный сбор в РФ будут начислять по новым правилам, россияне снова массово кинулись к нам за машинами. Причем не только перекупщики, но и обычные покупатели. Но это, видимо, был последний такой скачок спроса», — предполагает перегонщик.

По его словам, уже ближе к концу сентября ажиотаж со стороны россиян пропал.

Иллюстративный снимок. Фото: «Наша Ніва»

«Последние две недели, можно сказать, тишина, потому что теперь свежепригнанные авто могут покупать только белорусы, но и они не такие активные, как раньше. Санкции не позволяют пригонять машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. Разнообразия на рынке стало меньше, поэтому и со стороны белорусов спрос немного снизился», — отмечает собеседник.

Санкции? Некоторые и не слышали

Мужчина говорит, что, хотя санкции действуют уже не первый месяц, к нему до сих пор обращаются люди, которые хотят пригнать авто с двигателями 2.0-3.0 под капотом.

«Некоторые, как видно из разговора, вообще не слышали, что такие машины больше нельзя пригонять в Беларусь. Есть и те, кто думает, что санкции — это все ерунда. Что, мол, можно дать пару сотен взятки таможеннику, и тебя пропустят. Но ведь известно, что это так не работает.

Доставить санкционные машины можно только через Турцию. Я сам этим никогда не занимался, но знаю, что это добавляет около 5-7 тысяч евро к стоимости авто. И когда называешь такие цифры, то желание пригнать 2-литровую Audi или BMW у людей сразу пропадает».

Иллюстративный снимок. Фото: «Наша Ніва»

«Россиян не видели уже две недели»

Текущую ситуацию в автоперегонном бизнесе собеседник называет худшей, чем та, что была в довоенном 2021 году.

«Дело в том, что те же россияне потихоньку ездили к нам за машинами и до войны, потому что у нас существовал 140-й указ, который позволял экономить на пошлине. Безусловно, это не было настолько массовым явлением, как в 2022—2024 годах, но такие покупатели были. Теперь же мы можем рассчитывать только на покупателей из Беларуси».

Владелец автокомиссионки также отмечает, что в последние недели спрос на авто уменьшился, так как российские покупатели отпали.

«Россиян на нашей площадке мы не видели уже две недели, хотя до этого они часто приезжали за свежими машинами. Теперь работаем исключительно с местными клиентами. Поэтому считаем, что оборот сейчас будет на 20—30 процентов меньше, чем раньше».

Бизнесмен вспоминает, что самыми прибыльными были вторая половина 2022 года и весь 2023 год. По его словам, в пиковые месяцы на покупателей из РФ приходилось более 50% покупок.

«В этом году такого уже не было. Было только два всплеска спроса. Первый — когда стало известно, что через Беларусь больше нельзя будет гонять санкционные авто (с объемом двигателя более 1,9 литра, гибриды, электромобили), а второй — вот недавно перед повышением утилизационного сбора».

Иллюстративный снимок. Фото: «Наша Ніва»

Кто соберет сливки с рынка

Мужчина считает, что теперь лучше всего зарабатывать на перегоне авто будут только те, кто сможет переключиться на пригон авто под заказ для российских клиентов, потому что тогда покупатель платит льготный утилизационный сбор.

«Для автокомиссов и тех, кто привык пригонять машины в Беларусь и уже здесь их перепродавать, жирные времена закончились. Без реэкспорта в Россию перегонный бизнес будет вынужден сжаться, потому что внутренний белорусский рынок не такой большой и богатый».

По его словам, белорусских покупателей, если и интересуют свежепригнанные авто, то стоимостью до 15—20 тысяч долларов. А более половины покупок происходит с помощью лизинга или кредита.

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