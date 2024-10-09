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В Белгородской области РФ начали эвакуацию двух населенных пунктов

  • 9.10.2024, 8:37
  • 4,710
В Белгородской области РФ начали эвакуацию двух населенных пунктов

Что происходит?

В Белгородской области России объявили эвакуацию двух сел Петровка и Соловьевка. Эти населенные пункты находятся недалеко от границы с Харьковской областью Украины, передает «Обозреватель».

О принятых на заседании оперативного штаба во вторник, 8 октября, мерах безопасности сообщил российский губернатор Вячеслав Гладков. На своем Telegram-канале помощник Кремля сказал, что села «закрывают на въезд и начинают процедуру отселения».

Он заверил, что жителям предоставят другое жилье, но детали не уточнил. Гладков причиной такого решения назвал «частые обстрелы».

На 2010 год в Петровке проживало 413 человек, в Соловьевке – всего 46.

По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, практически все проживающие в этих селах уже покинули свои дома. В Петровке, по ее данным, по состоянию на начало октября оставалось менее 30 человек.

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