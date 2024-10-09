СНБО: В Брянской области поражен арсенал с КАБами и боеприпасами из КНДР 3 9.10.2024, 9:21

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Новые подробности атаки.

В ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. В результате атаки на арсенале ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) вблизи города Карачев Брянской области началась детонация боеприпасов. «Фокус» собрал всю актуальную информацию.

Об атаке написал в Telegram-канале Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что за минувшую ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 24 беспилотных летательных аппарата.

В российских пабликах отмечают, что от арсенала до города Карачев Брянской области — 114. Однако вплотную к нему находится 20-тысячный населенный пункт. Общая площадь арсенала ГРАУ — около 3,5 кв. км.

«При этом по состоянию на 2021 год на детальных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом», — писали о нем аналитики Defence Express.

Очевидцы публикуют в сетях видео пожара и детонации на складе боеприпасов.

Поражение арсенала уже подтвердили в СНБО.

«Вблизи города Карачев, Брянской области, было поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной», — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он добавил, что на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, и КАБы. Коваленко также отметил, что частично они хранились под открытым небом.

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