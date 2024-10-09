закрыть
9 октября 2024, среда, 10:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Быстрее Lamborghini: дебютировал 1000-сильный заряженный Cadillac Escalade

1
  • 9.10.2024, 9:27
  • 1,306
Быстрее Lamborghini: дебютировал 1000-сильный заряженный Cadillac Escalade

Выпустят всего лишь сто таких авто.

Внедорожник Cadillac Escalade получил сверхмощную заряженную версию. Создали ее в известном американском тюнинг-ателье Hennessey Performance и на его сайте рассказали об авто.

Проект назвали Hennessey H1000 Escalade-V. За основу взяли заряженный Cadillac Escalade-V 2024 года с 6,2-литровым компрессорным V8, который и так трудно назвать медленным.

Тюнинг Cadillac Escalade оказался довольно основательным. В двигателе заменили нагнетатель, клапаны, катализатор, распределительный вал, впускную и выхлопную системы. Результат — 1005 л. с. и 1195 Н∙м.

Новый Cadillac Escalade Hennessey способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. В драгрейсинге 2,8-тонный внедорожник обогнал Lamborghini Huracan Evo.

10-ступенчатая автоматическая КПП, полноприводная трансмиссия и пневмоподвеска Cadillac Escalade-V осталась без изменений. Замедляют авто тормоза Brembo.

Отличить Hennessey H1000 Escalade-V от стандартного внедорожника можно по скромному обвесу, 22-дюймовым дискам и черному декору. В салоне появились таблички с серийным номером авто, а сиденья обшиты дорогой кожей.

Всего выпустят всего 100 Hennessey H1000 Escalade-V. Стоимость авто составит примерно 200 000 долларов. А вскоре появится улучшенная версия внедорожника на базе обновленного Cadillac Escalade 2025.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип