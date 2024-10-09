Быстрее Lamborghini: дебютировал 1000-сильный заряженный Cadillac Escalade

Быстрее Lamborghini: дебютировал 1000-сильный заряженный Cadillac Escalade1
- 9.10.2024, 9:27
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Выпустят всего лишь сто таких авто.
Внедорожник Cadillac Escalade получил сверхмощную заряженную версию. Создали ее в известном американском тюнинг-ателье Hennessey Performance и на его сайте рассказали об авто.
Проект назвали Hennessey H1000 Escalade-V. За основу взяли заряженный Cadillac Escalade-V 2024 года с 6,2-литровым компрессорным V8, который и так трудно назвать медленным.
Тюнинг Cadillac Escalade оказался довольно основательным. В двигателе заменили нагнетатель, клапаны, катализатор, распределительный вал, впускную и выхлопную системы. Результат — 1005 л. с. и 1195 Н∙м.
Новый Cadillac Escalade Hennessey способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. В драгрейсинге 2,8-тонный внедорожник обогнал Lamborghini Huracan Evo.
10-ступенчатая автоматическая КПП, полноприводная трансмиссия и пневмоподвеска Cadillac Escalade-V осталась без изменений. Замедляют авто тормоза Brembo.
Отличить Hennessey H1000 Escalade-V от стандартного внедорожника можно по скромному обвесу, 22-дюймовым дискам и черному декору. В салоне появились таблички с серийным номером авто, а сиденья обшиты дорогой кожей.
Всего выпустят всего 100 Hennessey H1000 Escalade-V. Стоимость авто составит примерно 200 000 долларов. А вскоре появится улучшенная версия внедорожника на базе обновленного Cadillac Escalade 2025.