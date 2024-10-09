Быстрее Lamborghini: дебютировал 1000-сильный заряженный Cadillac Escalade 1 9.10.2024, 9:27

1,306

Выпустят всего лишь сто таких авто.

Внедорожник Cadillac Escalade получил сверхмощную заряженную версию. Создали ее в известном американском тюнинг-ателье Hennessey Performance и на его сайте рассказали об авто.

Проект назвали Hennessey H1000 Escalade-V. За основу взяли заряженный Cadillac Escalade-V 2024 года с 6,2-литровым компрессорным V8, который и так трудно назвать медленным.

Тюнинг Cadillac Escalade оказался довольно основательным. В двигателе заменили нагнетатель, клапаны, катализатор, распределительный вал, впускную и выхлопную системы. Результат — 1005 л. с. и 1195 Н∙м.

Новый Cadillac Escalade Hennessey способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. В драгрейсинге 2,8-тонный внедорожник обогнал Lamborghini Huracan Evo.

10-ступенчатая автоматическая КПП, полноприводная трансмиссия и пневмоподвеска Cadillac Escalade-V осталась без изменений. Замедляют авто тормоза Brembo.

Отличить Hennessey H1000 Escalade-V от стандартного внедорожника можно по скромному обвесу, 22-дюймовым дискам и черному декору. В салоне появились таблички с серийным номером авто, а сиденья обшиты дорогой кожей.

Всего выпустят всего 100 Hennessey H1000 Escalade-V. Стоимость авто составит примерно 200 000 долларов. А вскоре появится улучшенная версия внедорожника на базе обновленного Cadillac Escalade 2025.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com