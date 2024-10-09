«Это будет означать смерть Путина»5
- 9.10.2024, 9:29
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Эксперт рассказал, чего боится глава Кремля.
Российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну ни при каких обстоятельствах. Сейчас у главы Кремля все складывается так, что прекращение войны означает его смерть или попадание в тюрьму.
Поэтому стоит понимать, что такой опции, как остановка войны Путиным, не существует, и на это не стоит рассчитывать. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко, сообщает OBOZ.UA.
«То, что Путин не прекратит войну до тех пор, пока он жив или пока он у власти, это достаточно очевидно. Я думаю, что у него сейчас ситуация складывается так, что прекращение войны означает его смерть или пребывание в тюремной камере», - отметил Яковенко.
По его словам, рассчитывать на то, что переговоры с Путиным что-то изменят, не стоит.
«Поэтому он войну не прекратит, такой опции не существует. Это к вопросу о том, что есть те, кто ищет с Путиным вариант переговоров. Войну он не прекратит ни при каких обстоятельствах», - добавил журналист.