Дрожащий Штирлиц 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.10.2024, 9:47

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Сергей Нарышкин

Нарышкин раз за разом напоминает о себе смехотворными заявлениями.

Главный разведчик России Нарышкин («дрожащий Штирлиц») раз за разом напоминает о себе смехотворными заявлениями. Такой напыщенной глупости не услышишь ни одного главы разведывательного ведомства, что на Западе, что на Востоке.

Но и «низы», так сказать, «разведдеятельности», похоже, соответствуют верхам. Во всяком случае судя по тому, что просачивается в прессу. Получается какой-то политический триллер низшей категории.

Одна из британских газет описала похождения в Ирландии некоего Прокопьева, агента спецслужб Путина под дипломатическим прикрытием. Не знаем, насколько сказанное соответствует действительности, но изложение забавно.

Этот самый Прокопьев, прибыв в Ирландию в 2019 году в период «Брекзита», решил завербовать члена парламента Ирландии, дав ему кличку «Кобальт». Зачем?! Оказывается, нужны были контакты с военизированными группировками (!), чтобы использовать их во время напряжённости, возникшей в треугольнике Британия – Ирландия – Северная Ирландия.

Это что – участие в террористической деятельности? Скажите, нам с вами в России это зачем нужно? Каким нашим с вами целям в нашей стране эта деятельность соответствует?

В общем, в итоге Прокопьев получил в марте 2022 года пинок под мягкое место и вылетел на горячо любимую родину. Судя по всему, его топорная деятельность с самого начала находилась под контролем ирландской контрразведки.

Думаете, Прокопьев успокоился? Нет. Он подослал к ирландскому парламентарию в качестве приманки «красивую женщину-агента» (по Высоцкому, «шпионку с крепким телом»), которая несколько раз приезжала в страну, пытаясь завязать романтические связи, чтобы таким образом его скомпрометировать.

Если это верно, то за всё это тоже платилось из российского бюджета. Нам с вами граждане, это зачем?

Этим занята «разведка». Может быть, они нарабатывают сценарий для нового сериала, которые спродюсирует первоканальный Эрнст? Не знаем. Ни для чего другого этот цирк не нужен. Если идея о кино верна, то мы знаем, кому можно предложить роль Прокопьева. Для повышения рейтинга.

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