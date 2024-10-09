Кремлевский «шатун» 2 Виталий Тараненко, «Главком»

9.10.2024, 10:14

2,286

Виктор Медведчук

Как провалилась очередная спецоперация Кремля.

В сентябре 2022 года фамилия этого человека стояла под №1 в списке для обмена военнопленных врагов Украины. За него просил лично российский диктатор Владимир Путин.

Диктатор заручился поддержкой турецкого президента Эрдогана. «На одном из них (пленном, который шел на обмен – «Главком») Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ», – приоткрыл ширму тайных переговоров лидер Турции.

Впоследствии выяснилось, что Кремль имел особые планы на этого одиозного политика. С начала 2023 года Медведчук реализовывает информационно-психологическую операцию врага, направленную на разделение Украины. Название проекта – «Другая Украина». Ряд публикаций, которые до сих пор периодически выходят в пропагандистских росСМИ под авторством Медведчука, демонстрируют суть этой ИПСО и роль, которая отведена куму Путина.

Но от слов Медведчук скоро перешел и к делу. Летом прошлого года в России было зарегистрировано общественное движение «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина». Председателем исполкома организации стал одиозный Денис Жарких, бывший украинский журналист, а сам Медведчук – председателем совета.

Прошел еще год, как «Другой Украине» удалось потребовать от правоохранителей и судов начать уголовное преследование руководства страны. «Главком» внимательно следил за этой историей правового террора.

Медведчук стучался в двери НАБУ и ГБР

19 августа 2024 года на официальные электронные ящики Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований поступили заявления о преступлении, на которых стояла подпись председателя совета общественного движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Заявитель из РФ требовал немного-немало: украинские правоохранители, считал он, должны были бы открыть уголовное производство против президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Медведчук увидел в действиях упомянутых государственных деятелей признаки преступления по статье 109 Уголовного кодекса («Захват государственной власти»).

В частности, настаивал на том, что нарушены нормы Конституции о проведении президентских выборов (по Основному Закону (статья 103), который писался и принят в мирное время, предусмотрено: «Очередные выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины – «Главком»).

Кроме этого, Медведчук добивался открытия уголовного дела по статье 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью»). Претензии заявителя все те же, что и выше, мол, «Зеленский с помощью Стефанчука захватил власть (президентские полномочия)».

Чтобы медийно усилить обращение к правоохранителям, российские пропагандисты подставили плечо новосозданной организации Медведчука. Например, на сайте «Смотрим» вышла колонка кума Путина с красноречивым названием «Зеленский, Ермак, Стефанчук должны быть привлечены к уголовной ответственности».

Кремлевские ТАСС и «РИА новости» также синхронно рекламировали движение Медведчука в лентах новостей.

Украинские правоохранители, конечно же, отказались участвовать в российской провокации и регистрировать уголовное производство, на котором настаивала «Другая Украина» Медведчука. Но у близкого к Путину политика оставался «план Б» – через суд обязать силовиков все же начать расследование. В конце августа кум диктатора пожаловался в Высший антикоррупционный суд на правоохранительные органы.

Из материалов дела следует, что рассмотрение жалобы Медведчука было назначено на 27 августа. Однако экс-нардеп «в судебное заседание не прибыл, о месте, дате и времени судебного разбирательства был уведомлен надлежащим образом». Поэтому судья Олег Ткаченко объявил перерыв для вызова жалобщика, поскольку его участие было признано обязательным.

В тот же день на заседание пришел адвокат. Однако он не имел соответствующих документов, чтобы представлять интересы пророссийского движения «Другая Украина».

На продолжение заседания, которое состоялось 12 сентября, одиозный политик снова не явился. При этом от НАБУ в суд поступили письменные возражения. Во время исследования самой жалобы у судьи Ткаченко возникло сомнение относительно подписи Медведчука, «поскольку изображение похожее на подпись лица не является именно подписью – обязательным реквизитом, что придает документу юридической силы и доказательности».

Фемида объяснила, что каждый жалобщик имеет возможность собственноручно подписать текст жалобы или наложить соответствующую электронную цифровую подпись. На документе, поступившем в суд, цифровой подписи Медведчука не было.

Более того: к жалобе не приложены документы в подтверждение полномочий у Виктора Медведчука представлять интересы движения «Другая Украина». Это также является основанием для отказа в удовлетворении жалобы, пояснил судья.

Отдельно председательствующий растолковал подследственность рассмотрения заявления о преступлении, которое Медведчук направил в НАБУ. Действительно, антикоррупционные органы могут расследовать уголовные производства в отношении главы государства, у которого закончились полномочия (Медведчук настаивал, что Зеленский потерял их с 20 мая 2024 года).

«… Конституционным судом Украины, который является единственным органом, уполномоченным на официальное толкование Конституции, не предоставлено никаких выводов относительно истечения сроков полномочий президента Украины Владимира Зеленского и/или их прекращения, в том числе и в связи с действием военного положения», – сказано в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

Интересный ликбез судья Ткаченко провел заслуженному юристу Украины Виктору Медведчуку (лишить почетного звания кума Путина украинцы просили президента еще в 2019 году, соответствующая электронная петиция набрала достаточное количество голосов. Но за пять лет решение так и не принято) в вопросе, кто должен открывать уголовное дело в отношении главы Верховной Рады. В частности, Руслан Стефанчук является народным депутатом Украины, а потому сведения, которые «могут свидетельствовать о совершении им уголовного преступления вносятся в Единый реестр досудебных расследований генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности генерального прокурора), а не уполномоченным лицом НАБУ».

Относительно должности Андрея Ермака, то судья отметил, что она не подпадает подсудности уголовного производства антикоррупционному суду.

«Остальные требования жалобы (Виктора Медведчука – «Главком»), а именно обязательства уполномоченных лиц Государственного бюро расследований предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований, также не подлежат удовлетворению, поскольку являются производными, в то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований являются не связанными органами досудебного расследования с разной конкретно определенной компетенцией», – отметил судья Олег Ткаченко и отказал в удовлетворении жалобы.

30 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда тоже не удовлетворила жалобу Медведчука. Она оставила без изменений решение суда первой инстанции. Этот вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит.

Выданный в РФ Виктор Медведчук, которого в Украине до сих пор заочно судят за государственную измену, быстро реанимировался и вынырнул в публичном пространстве. В начале 2023 года он приступил лепить из России «Другую Украину».

«Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны – антиРоссия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией. В то же время подобное разделение очень искусственное. Большую часть своей истории Украина прошла с Россией, связана с ней культурно и ментально», – это отрывок из статьи Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», опубликованной 16 января 2023 года в российских «Известиях».

В этом программном материале еще не видно четких контуров «феномена» «Другой Украины». Однако автор все же снова и снова подталкивает читателя к такой знакомой идеологеме разделения Украины. Медведчук это умело делал на выборах 2004 года, которые завершились Оранжевой революцией, занимался разделением Украины по языку, по вкладу в экономику и т.п. он и далее продолжил этим заниматься, когда вернулся в политику после некоторого перерыва.

На этот же раз, по утверждению кума Путина, лишь часть Украины «спасла независимость».

«Об этом не принято говорить, но в 1990-х годах именно русскоязычный юго-восток спас экономическую, а вместе с ней и политическую независимость Украины», – считает Медведчук.

Кроме этого, в статье говорится об общей истории украинцев и россиян, «взаимных симпатиях» и «одном народе». Но начало всех бед для Украины произошло тогда, когда началось «выдавливание России из Европы», убежден Медведчук. То есть уже упомянутая Оранжевая революция 2004 года, которая стала травмой и для Путина, и для его кума, теперь считается ими точкой отсчета «строительства антироссийской политики на уровне государственной идеологии».

Также в статье Медведчук много места отвел «плохому» Западу и Европе, которые видели в странах постсоветского пространства «провинции великой империи», чтобы их в дальнейшем «колонизировать». Зато Россию, рассуждает Медведчук, пытались «ослабить, унизить, поставить в невыгодное положение, объявить государством-изгоем».

Очень показательной была реакция Кремля на эпистолярный «труд» кума Путина. «Статья широко расходится в СМИ и, безусловно, вызывает большой интерес», – уверял пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Следующая публикация Виктора Медведчука на откровенно пропагандистской площадке «РИА новости» резко изменила тональность. Экс-нардеп заговорил о «неонацизме» в Украине, именно этим термином часто пользуется Путин, говоря о причинах вторжения в Украину.

В статье для российского сайта «Смотрим» Медведчук растолковал концепцию «Другой Украины». Итак, в так называемую когорту « другоукраинцев» беглый политик записал жителей неподконтрольных Киеву территорий после 24 февраля 2022 года (по его подсчетам, таких 5,1 млн человек. За основу экс-нардеп взял данные оккупационных военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также статистику псевдоадминистраций «Л/ДНР») и украинцев, которые с началом полномасштабной войны выехали в страны Европы и России (12,8 млн человек). Еще есть третья категория людей, которые остались в Украине, но не поддерживают действий существующей власти, настаивает кум Путина.

«Другая Украина стала реальностью. Это те, кто вынужден покинуть страну, и те, кто в ней остался, но никогда не смирятся с преступным режимом Зеленского. И она – настоящая!» – заключил Медведчук.

Здесь стоит напомнить, что Россия не впервые делает ставку на Медведчука в роли «троянского коня», который может вернуть Украину в Россию. Но если верить официальным данным, то деньги Кремля, влитые в лидера ОПЗЖ, никогда не достигали желаемого эффекта. Как выявила контрразведка СБУ, Виктор Медведчук и члены его семьи за деньги (не менее $1 млрд), выделенные представителями спецслужб России (ФСБ) на подготовку к войне, покупали движимое и недвижимое имущество…

Виталий Тараненко, «Главком»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com