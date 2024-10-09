Литовская сборная по пляжному футболу отказалась играть с белорусами 1 9.10.2024, 11:05

Глава федерации балтийской страны заявил, что «ценности важнее спорта».

Литовская сборная по пляжному футболу отказалась играть с командой Беларуси в плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по данной дисциплине, который проходит в Испании.

Решение было принято Федерацией футбола Литвы совместно с командой. Как сообщили в ЛФФ, литовские футболисты вышли в следующий этап соревнований с третьего места в группы. Во вторник была проведена жеребьевка плей-офф, по результатам которой команда Литвы должна была сыграть с командой нашей страны в среду.

«Огорчает, что наши игроки в пляжный футбол не смогут побороться за следующий раунд отбора и проверить свои силы с элитой спорта, но ценности в этом случае остаются выше спорта. Мы обсудили это решение с представителями сборной и согласились, что такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом продемонстрирует нашу позицию по этому вопросу», — заявил президент Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.

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