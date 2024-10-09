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В России 13-летняя девочка зарезала двух своих сестер

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  • 9.10.2024, 11:07
  • 1,692
В России 13-летняя девочка зарезала двух своих сестер

И ушла гулять.

В российском Тольятти произошла трагедия. 13-летняя девочка зарезала двух своих сестер.

Подростка часто просили присматривать за младшими сестрами (2 и 5 лет), которых она недолюбливала. Во время очередного такого случая девочка зарезала сестер.

Спрятав тела на балконе, она спокойно пошла гулять, а позже сама призналась матери в содеянном.

Полиция ведет расследование, но задержать школьницу не могут из-за ее возраста, по которому она не может быть субъектом уголовного преступления, сообщают российские СМИ.

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