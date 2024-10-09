В России 13-летняя девочка зарезала двух своих сестер

В России 13-летняя девочка зарезала двух своих сестер2
- 9.10.2024, 11:07
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И ушла гулять.
В российском Тольятти произошла трагедия. 13-летняя девочка зарезала двух своих сестер.
Подростка часто просили присматривать за младшими сестрами (2 и 5 лет), которых она недолюбливала. Во время очередного такого случая девочка зарезала сестер.
Спрятав тела на балконе, она спокойно пошла гулять, а позже сама призналась матери в содеянном.
Полиция ведет расследование, но задержать школьницу не могут из-за ее возраста, по которому она не может быть субъектом уголовного преступления, сообщают российские СМИ.