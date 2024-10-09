Российские военные взбунтовались в Глубоком

Российские военные взбунтовались в Глубоком2
- 9.10.2024, 11:18
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ВСУ сорвали планы РФ в Харьковской области.
На севере Харьковской области Украины продолжаются бои. Стало известно, что в районе Старицы российские захватчики предприняли попытки нарастить число личного состава, но бойцы ВСУ помешали их планам, нанеся точные удары по местам скопления живой силы и техники противника, информирует ОТГВ «Харьков» в своем официальном ТГ-канале.
Кроме того, представители ВСУ сообщили, что в Глубоком (тоже север Харьковщины) враг запланировал провести ротацию, а также ведет поиск дополнительных маршрутов передвижения.
«После значительных потерь военные РФ отказываются выполнять приказы и боевые задания», - утверждают в ОТГВ «Харьков».
Вместе с тем, подчеркивают в украинском военном ТГ-канале, ситуация на Харьковском направлении остается достаточно тяжелой: противник продолжает регулярно штурмовать позиции ВСУ.
Добавим, во фронтовом Волчанске Харьковской области российские оккупанты осуществляли одиночное перемещение личного состава.
По данным ОТГВ «Харьков», делалось это с целью проведения логистического обеспечения, а также восполнения понесенных в ходе боев потерь.
«Наблюдается увеличение использования армией РФ снарядов производства КНДР», – подчеркнули украинские военные.
Согласно данным ВСУ, потери противника на Харьковском направлении за сутки составили 20 убитыми, 40 ранеными, 4 попали в плен. Украинские военные вывели из строя артсистему противника, 4 дрона, 21 укрытие и место для хранения БК.