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Российские военные взбунтовались в Глубоком

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  • 9.10.2024, 11:18
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Российские военные взбунтовались в Глубоком

ВСУ сорвали планы РФ в Харьковской области.

На севере Харьковской области Украины продолжаются бои. Стало известно, что в районе Старицы российские захватчики предприняли попытки нарастить число личного состава, но бойцы ВСУ помешали их планам, нанеся точные удары по местам скопления живой силы и техники противника, информирует ОТГВ «Харьков» в своем официальном ТГ-канале.

Кроме того, представители ВСУ сообщили, что в Глубоком (тоже север Харьковщины) враг запланировал провести ротацию, а также ведет поиск дополнительных маршрутов передвижения.

«После значительных потерь военные РФ отказываются выполнять приказы и боевые задания», - утверждают в ОТГВ «Харьков».

Вместе с тем, подчеркивают в украинском военном ТГ-канале, ситуация на Харьковском направлении остается достаточно тяжелой: противник продолжает регулярно штурмовать позиции ВСУ.

Добавим, во фронтовом Волчанске Харьковской области российские оккупанты осуществляли одиночное перемещение личного состава.

По данным ОТГВ «Харьков», делалось это с целью проведения логистического обеспечения, а также восполнения понесенных в ходе боев потерь.

«Наблюдается увеличение использования армией РФ снарядов производства КНДР», – подчеркнули украинские военные.

Согласно данным ВСУ, потери противника на Харьковском направлении за сутки составили 20 убитыми, 40 ранеными, 4 попали в плен. Украинские военные вывели из строя артсистему противника, 4 дрона, 21 укрытие и место для хранения БК.

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