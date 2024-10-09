Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадроберах 7 9.10.2024, 11:28

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На фоне того, что Госдума РФ хочет их запретить.

Российский диктатор Владимир Путин обустроился в настолько глубоком бункере, что не знает, что вообще происходит у него в стране, пишет nv.ua.

По крайней мере, такие выводы можно сделать по заявлению его спикера Дмитрия Пескова о том, что глава кремлевского режима понятия не имеет, что такое квадробинг, несмотря на то, что эта молодежная субкультура регулярно упоминается не только на всех федеральных каналах, но и даже в Госдуме РФ, где ее, естественно, уже хотят запретить.

Более того, даже глава российского МИД Сергей Лавров, судя по обнародованном в соцсетях видео, не сумел пройти мимо этой темы, зачем-то пытаясь обсудить ее со своими зарубежными коллегами.

«А у вас есть вот эти квадроберы?.. Одна из главных новостей. Наряжаются в собак…», — приставал он к делегатам из Армении, прибывшим в Москву на совет глав стран СНГ.

Однако сам Путин, по словам Пескова, ничего ни о каких квадроберах, скорее всего, не знает.

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность (этой субкультуры)», — заявил он российским пропагандистам, добавив, что сам считает все это «полной ерундой».

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