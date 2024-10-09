Как подрыв Крымского моста изменил ход войны Алексей Голобуцкий

9.10.2024, 11:34

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Украино-российская война имеет свой календарь ключевых событий.

Освобождение Киевщины, затопление Крейсера «Москва», освобождение Херсона и т.д. Сегодня одна из важных дат войны – ровно два года назад СБУ впервые подорвала Крымский мост. Эта спецоперация не только изменила ход боевых действий, но до сих пор оказывает влияние на ход войны.

Судите сами, где ситуация гораздо спокойнее, чем на Донбассе и Харьковщине. Тяжелую военную технику и боеприпасы мостом больше не рискуют везти. Подрывом моста Служба показала, что битву за Черное море можно выиграть с помощью креативных и технологических решений.

Мост подорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, взрывчатку замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. Сотрудникам СБУ удалось «обойти» спецглушилки на мосту, мешающие дистанционной детонации. Операцию разрабатывал и курировал воплощение в жизнь глава СБУ Василий Малюк с несколькими сотрудниками Службы. Он лично участвовал в замысле и реализации спецоперации, а за подрывом наблюдал в собственном кабинете – служба хакнула одну из видеокамер россиян.

Подрыв моста это не просто дата в истории Крыма, но и начало «периода хлопка» на полуострове. Напомню, что после первого раза СБУ смогла и во второй раз подорвать Крымский мост. В июле 2023 года морские дроны Sea Baby протаранили две опоры моста.

А сегодня оккупанты уже привыкли к попаданиям и воздушным тревогам, о чем свидетельствуют и недавние взрывы в Феодосии, где подорвали нефтяной терминал. Терминал по-прежнему пылает, а силы ПВО врага оттянуты в защиту моста от третьего подрыва. Однако уверен, что и они российскому мосту не помогут.

Интересно, что мост был подорван на следующий день после дня рождения российского диктатора Путина. Не знаю, вспоминал ли вчера Путин о собственном провале два года назад. Впрочем, уверен, что подрыв продемонстрировал – власти Путина над оккупированными территориями так же уязвимы, как и построенный им Крымский мост.

Алексей Голобуцкий «Фейсбук»

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