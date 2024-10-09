Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет 1 9.10.2024, 11:53

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«За» проголосовали 311 депутатов.

В среду, 9 октября, Верховная Рада Украины приняла в целом закон № 11379д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, «за» проголосовали 311 депутатов.

Гончаренко также заявил, что закон не предусматривает демобилизацию уже мобилизованных украинцев в возрасте до 25 лет, однако подчеркнул, что будет добиваться такого решения в будущем.

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