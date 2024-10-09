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Bloomberg: Z-блогеры набросились с проклятиями на Минобороны РФ

  • 9.10.2024, 12:18
  • 2,306
Bloomberg: Z-блогеры набросились с проклятиями на Минобороны РФ

Скандал расширяется.

В России продолжает разгораться громкий скандал в связи с запретом платформы Discord, популярной среди геймеров и программистов.

Решения российских властей возмутило военных Z-блогеров, утверждающих, что она используется операторами беспилотников на линии фронта в войне с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Возмущение возникло после того, как во вторник российский интернет-регулятор добавил Discord в растущий список соцсетей, на которые наложены ограничения.

Объясняется это опасениями, что приложение используется для вербовки людей для совершения терактов и продажи наркотиков.

Однако реальные причиной являются возможности платформы по обходу блокировки в России YouTube. Другие платформы социальных сетей, включая YouTube, Facebook, Twitter и Instagram, уже были заблокированы российскими властями с начала войны, ограничивая возможность получать информацию из независимых от Кремля источников.

Telegram-канал Fighterbomber, посвященный военной авиации и насчитывающий более 530 000 подписчиков, назвал это «ударом в спину».

Российские чиновники далеки от «реальности, народа и, к сожалению, армии», написали в блоге в среду. Запрет на Discord означает, что некоторые командные центры могут остаться без трансляций с беспилотников, сообщает канал «Рыбарь», имеющий связи с МО РФ и более 1,3 миллиона подписчиков.

«Министерство обороны не стремится предоставить войскам какую-либо альтернативу», — говорится в сообщении.

Discord, который, по словам компании, насчитывает более 200 миллионов ежемесячных активных пользователей, сталкивается с растущим вниманием во всем мире, поскольку регулирующие органы стремятся установить более строгий контроль над цифровыми платформами.

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