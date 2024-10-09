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Генштаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области

  • 9.10.2024, 12:26
Генштаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области

Результаты боевой работы уточняются.

Сегодня ночью, 9 октября, Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, который расположен в Брянской области. В частности там хранились снаряды из Северной Кореи.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

«По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом», - пишет Генштаб.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

Результаты боевой работы пока уточняются.

«Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях», - добавил Генштаб.

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