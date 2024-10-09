Довольно странная история 3 Дмитрий Колезев

9.10.2024, 13:19

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Зачем в России заблокировали Discord?

Блокировка Discord не заставила себя долго ждать: вчера сервис для общения перестал открываться в России, а Роскомнадзор официально заявил, что заблокировал его. Формальная причина — «нарушение требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации».

Как я и предполагал, первыми возмутились Z-блогеры: голосовые чаты Discord используются российскими военными на передовой для связи и трансляций дронов. Об этом свидетельствуют даже видеозаписи из полевых штабов. Судя по всему, это инициатива снизу: с трудом представляю себе инструкцию Минобороны или Генштаба, которая бы предписывала российским военным использовать западный сервис для таких трансляций.

Пока Z-активисты предлагали наградить чиновников Роскомнадзора украинскими боевыми наградами и обвиняли их в неизбежном росте российских потерь, в Госдуме считали, сколько людей в России вообще пользуется Discord. Выяснилось, что 25-40 миллионов (!), причем, по мнению представителя псевдоопоозиционной партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова, значительная часть — это студенты, учителя и преподаватели. И заменить чем-либо Discord в таких масштабах невозможно.

Вообще, с блокировкой Discord довольно странная история: там нет широко известных общественно-политических проектов или медиа, которые при этом есть в незаблокированном Telegram. Для конфиденциальной переписки реальные террористы, скорее всего, предпочтут какие-то более конспиративные мессенджеры, которых сегодня предостаточно. При этом с точки зрения российских граждан польза от Discord ощутимая.

Зачем в такой ситуации блокировать сервис, не очень понятно — может быть, просто по логике «запрещай все, что не подчиняется». А может, российские силовики знают или думают о Discord что-то такое, чего не знает широкая общественность. Скорее все, дело в том, что российские силовики научились определять пользователей в любых публичных чатах Telegram, а вот на серверах Discord они этого сделать не могут. Хотя вообще, не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что Discord заблокировали как раз для того, чтобы российские военные среднего звена не отправляли секретные данные о ходе боевых действий в реальном времени на сервера стран НАТО.

Дмитрий Колезев, Telegram

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