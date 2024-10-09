Politico: Европа прекрасно обходится без газа из России, но есть «троянский конь» 1 9.10.2024, 13:27

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Проблему можно решить.

В конце 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину. Для большинства стран ЕС данная ситуация не является проблемой, но не для Австрии, Словакии и Венгрии.

Издание Politico пишет, что в 2023 году доля российского трубопроводного газа в импорте энергоносителей в ЕС составила всего 8%, в то время как в 2021 году она превышала 40%.

Для ЕС в целом транзит газа через Украину неактуален - лишь около 5% импорта газа в 2023 году поступило по этому маршруту, но для Центральной и Восточной Европы этот трубопровод жизненно важен.

В этом году Австрия сообщила, что на 98% зависит от российского газа, причем большая его часть поступает через Украину. Словакия также получила несколько миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Венгрия получает меньше российского газа через Украину, но в целом сильно зависит от московских энергоносителей.

Международное энергетическое агентство предупредило, что отказ от транзита российского газа через Украину представляет «ключевую неопределенность» для Европы этой зимой.

«Хотя в 2023 году транзит российского газа через Украину обеспечивал лишь небольшую долю общего спроса на газ в ЕС, прекращение транзита существенно повлияет на некоторые рынки Центральной и Восточной Европы, а также Молдовы», - говорится в сообщении.

Страны ЕС, которые полагаются на украинский трубопровод, получают российский газ по максимально низким ценам, не завися от посредников, которые перепродают его по более высоким ценам. Новые контракты и новые маршруты для замены российского газа приведут к увеличениям затрат.

«Если газ будет поступать в Европу в виде СПГ, он почти наверняка окажется дороже российского трубопроводного газа», - говорит Саманта Гросс, директор Инициативы по энергетической безопасности и климату в Институте Брукингса. «Важная причина, по которой Европа так зависела от российского трубопроводного газа, заключается в том, что он был дешевым».

Словакия и Австрия уже нашли альтернативные источники газа благодаря сделкам с такими странами, как Турция. Венгрия, в свою очередь, может отказаться от этой идеи и покупать российский газ через Сербию. Все альтернативы имеют свою цену, будь то более дорогой СПГ или, как в случае с Венгрией, зависимость от одного трубопровода, но в любом случае газ будет поступать и дальше.

Хотя потеря украинского газопровода будет наиболее остро ощущаться в Центральной и Восточной Европе, весь ЕС может почувствовать «пульсирующий эффект», сказала Гросс. Поскольку существующая газовая инфраструктура работает все хуже, рынки станут более жесткими, и в случае проблем с поставками будет меньше возможностей для ошибок.

Газопровод в Украине может продолжить прокачку газа, потому что ведутся переговоры с Азербайджаном, чтобы он заменил российский газ своим. Однако остаются вопросы, сможет ли Азербайджан добывать достаточно газа, чтобы заменить покрыть экспорт РФ, или же он будет просто выполнять роль посредника, переименовывая «российский газ» в «азербайджанский», а затем отправляя его по украинскому трубопроводу.

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