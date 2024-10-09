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Путина это может испугать

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  • Евгений Сасько
  • 9.10.2024, 13:34
  • 2,828
Путина это может испугать

Иностранцы обсуждают варианты размещения своих войск в Украине.

В западных сообществах развернулись дискуссии об отправке войск союзников в Украину.

Они так и пишут: «войск союзников», а не «партнеров». Это существенная разница – между понятиями союзник и партнер. Украина имеет партнеров, в отличие от Израиля, который имеет союзников (однако это не мешает Ирану наносить ракетные удары).

Опять же: иностранцы обсуждают варианты размещения своих войск в центре и на западе нашего государства. Это, по их мнению, позволит сосредоточиться ВСУ именно на фронте, именно на боевых действиях. Кроме того, освободит войска с белорусского направления. Также, возможно, насытит средствами ПВО. Конечно, Путина это может насторожить, если не испугать. Однако ракетные удары вряд ли это отменит.

Возможно, освещение таких вариантов – тестирование реакции обществ на эти возможные варианты. Для принятия окончательных решений. Возможно, так выглядит часть мирного плана президента Украины. Возможно, вброс или вымысел группы людей для хайпа.

Как бы то ни было, это все чаще обсуждается на Западе.

Евгений Сасько, Telegram

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