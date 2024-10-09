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«Виднелись следы от укусов»: что известно об убийстве двух девочек в России

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  • 9.10.2024, 13:49
  • 5,170
«Виднелись следы от укусов»: что известно об убийстве двух девочек в России

В убийстве подозревают их сестру.

Вечером 8 октября в российском городе Тольятти были найдены тела двух девочек с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. «Комсомольская правда» пишет, что в убийстве подозревается их сестра. Что известно на данный момент — в материале RTVI.

«Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Самарской области.

Возбуждено уголовное по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, малолетних.

Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Источник «Комсомольской правды» сообщил, что убитым девочкам было 5 и 2 года.

«41-летняя Ирина и 32-летний Юрий воспитывали четверых дочерей. Старшей дочери — 13 лет, средней — 10, а двум младшеньким — 5 и 2 года. Родители души не чаяли в своих девочках и доверяли старшим опеку над младшими. В тот страшный день 13-летняя Влада (имя изменено) осталась дома с младшими сестрами, пока родители и 10-летняя сестренка ушли по своим делам», — отмечает издание.

По словам источника «КП», детей «изрезали ножом, на их телах также виднелись следы от укусов».

«Старшая дочь все еще не возвращалась домой, что стало подозрительным. С телефона матери школьнице написали сообщение и спросили, где она находится. Она ответила, что гуляет. Тогда последовал главный вопрос: «Ты знаешь, что произошло дома?». Ответ шокировал всех вокруг: «Это я! Аахахах», — пишет издание.

SHOT узнал, что убийство произошло пока родители выясняли отношения в отделе полиции.

«Мать детей ранее писала заявление на своего сожителя о незаконном проникновении в жилище — он ворвался в квартиру и избил ее. Но позже женщина простила любимого после романтичной надписи на асфальте и снова впустила его в дом», — пишет телеграм-канал.

По данным SHOT, Ирина и Юрий воспитывали пятерых дочерей (2, 5, 10, 13 и 18 лет). Старшая уже жила отдельно.

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что 13-летняя девочка, подозреваемая в убийстве маленьких сестер, дала признательные показания.

«Сам факт, что она сделала (это — ред.), она подтвердила», — сказал он.

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