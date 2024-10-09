Депутат Госдумы: В России назревает гражданская война 5 9.10.2024, 13:57

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Политик предупредил о предстоящей бойне.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров бьет тревогу о том, что в России зарождаются основания для гражданской войны и сепаратизма и вскоре могут накрыть Россию, передает «Диалог.UA».

В ходе интервью он заявил, что в России создаются целые колонны штурмовиков из русских националистов, имея в виду организации типа «Русская община» и «Северный человек», которые сейчас действительно набирают популярность и занимаются нападениями на мигрантов и россиян неславянского происхождения.

По мнению Федорова, активность фашистских структур в РФ провоцирует сепаратизм, так как в национальных республиках также уже есть вооруженные формирования типа «Ахмата», которые могут вступить в стычки с русскими. Напряженность между русскими и представителями Татарстана, Якутии, Башкирии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Осетии может вылиться в полномасштабную гражданскую войну.

Также в России много армян, азербайджанцев, таджиков, киргизов и узбеков, а социальная напряженность в российском обществе продолжает расти.

Более того, все это еще ждет Россию впереди, когда с фронта вернется миллион мужчин с боевым опытом и тяжелыми психологическими проблемами, включаю ПТСР.

Также вернутся домой сотни тысяч уголовников, после чего ситуация может выйти из-под контроля от Москвы.

«И последствия будут очень печальными», - пишут в Сети, комментируя заявление российского депутата.

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что в России зарождаются основания для гражданской войны и сепаратизма. Активность фашистских структур провоцирует сепаратизм, так как в национальных республиках также уже есть вооруженные формирования типа «Ахмата» pic.twitter.com/tVn0O18tJD — Марк Ворошилов (@VoroshilovMark) October 9, 2024

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