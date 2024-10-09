закрыть
9 октября 2024, среда, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Депутат Госдумы: В России назревает гражданская война

5
  • 9.10.2024, 13:57
  • 8,398
Депутат Госдумы: В России назревает гражданская война

Политик предупредил о предстоящей бойне.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров бьет тревогу о том, что в России зарождаются основания для гражданской войны и сепаратизма и вскоре могут накрыть Россию, передает «Диалог.UA».

В ходе интервью он заявил, что в России создаются целые колонны штурмовиков из русских националистов, имея в виду организации типа «Русская община» и «Северный человек», которые сейчас действительно набирают популярность и занимаются нападениями на мигрантов и россиян неславянского происхождения.

По мнению Федорова, активность фашистских структур в РФ провоцирует сепаратизм, так как в национальных республиках также уже есть вооруженные формирования типа «Ахмата», которые могут вступить в стычки с русскими. Напряженность между русскими и представителями Татарстана, Якутии, Башкирии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Осетии может вылиться в полномасштабную гражданскую войну.

Также в России много армян, азербайджанцев, таджиков, киргизов и узбеков, а социальная напряженность в российском обществе продолжает расти.

Более того, все это еще ждет Россию впереди, когда с фронта вернется миллион мужчин с боевым опытом и тяжелыми психологическими проблемами, включаю ПТСР.

Также вернутся домой сотни тысяч уголовников, после чего ситуация может выйти из-под контроля от Москвы.

«И последствия будут очень печальными», - пишут в Сети, комментируя заявление российского депутата.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип