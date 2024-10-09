Как выглядит «высокая мода» в России: клоунский макияж, смиренная рубашка и камуфляж. 9.10.2024, 14:44

Фото из Московского Fashion Week.

В столице России продолжается Московская неделя моды, которую в этом году позиционируют сугубо «патриотической». Из-за кровавой войны против украинского народа от РФ отвернулись известные дома моды, именитые дизайнеры и звезды подиума, пишет «Обозреватель».

Среди участников же можно увидеть жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы. Гостей события можно пересчитать по пальцам одной руки – в Россию прибыли художники из Бразилии, Индии, Индонезии, Китая и ЮАР.

Российские чиновники подчеркивают, что одной из важных отраслей, представленных на Неделе моды стали «текстильные фабрики», ведь «из-за смены логистических цепочек не должно возникать сложностей с материалами для работы или фурнитурой».

Как выглядит «высокая мода» в России: клоунский макияж, смиренная рубашка и камуфляж. Фото из Московского Fashion Week

Интересно, что главной задумкой «друзей» из Индии стало нанести на российских моделей клоунский грим. На дорожке можно было увидеть образы, вдохновленные камуфляжем.

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