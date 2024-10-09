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Стало известно, сколько белорусов посетили Грузию

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  • 9.10.2024, 14:45
Стало известно, сколько белорусов посетили Грузию

Цифра за девять месяцев.

За девять месяцев 2024 года граждане Беларуси посетили Грузию 118.192 раза, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национальной администрации туризма (НАТ) этой страны, пишет «Позiрк».

Всего за указанный период Грузию посетило 5 млн 794,6 тыс. иностранцев, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего визитов нанесли: граждане РФ — 1 млн 111 тыс. визитов (снижение на 3,3%), Турции 1 млн 60,2 тыс. ( минус 2%), Армении 732,2 тыс. (минус 0,5%), Израиля 229,7 тыс. (плюс 25,8%) и Азербайджана 163,2 тыс. визитов (плюс 10,9%). Беларусь по числу визитов находится на восьмом месте.

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