Букмекерский рынок показал резкий рост поддержки Дональда Трампа 1 9.10.2024, 14:50

Кандидат от республиканцев вырвался вперед?

Правда, об этом говорят не опросы, а букмекерский рынок, на котором пользователи ставят деньги на победу одного из кандидатов, сообщает Bild.

Основной импульс пошёл от платформы Polymarket. В начале этой недели шансы Дональда Трампа на победу здесь составляли 53,3%, Камала Харрис — 46,1%.

Накануне буквально за несколько часов рейтинг Трампа вырос почти на три процентных пункта. При этом за последние дни не было заметных событий, которые могли бы кардинально изменить ход предвыборной гонки.

Как пишет издание Forbes, за резким скачком ставок на Трампа могут стоять заявления самого богатого человека в мире Илона Маска, который поддержал республиканца во время выступления в городе Батлер в минувшие выходные.

Кроме того, один из пользователей под ником Fredi9999 сделал ставку на Трампа размером сразу в четыре миллиона долларов.

В отличие от других платформ, на Polymarket нет верхних ограничений на сумму, которую можно поставить.

Как бы то ни было, в среднем по всем опросам общественного мнения в США Харрис все ещё опережает Трампа на два процентных пункта. Этот показатель практически не меняется уже больше месяца.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.

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