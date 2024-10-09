«Именно на этих деньгах и держится война» 1 9.10.2024, 15:22

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Как нанести максимальный экономический урон Путину?

Саудовская Аравия грозит обвалить цены на нефть до 50 долларов за баррель, так как страны ОПЕК+ не соблюдают квоты по добыче нефти. Эксперты предупреждают, что такая стратегия нанесет удар по российской экономике, которая в значительной степени зависит от нефтяных доходов.

Насколько это реальный сценарий сегодня? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Очень бы хотелось, чтобы это не было бурей в стакане воды. Более того, очень хочется, чтобы эти слова не расходились делом. Но что-то мне подсказывает, что это просто возмущение, которое должно как раз привлечь внимание к позиции саудитов и помочь им добиться уменьшения не только квот, а реальной добычи нефти и продажи ее на рынке. Они хотят зарабатывать не на объемах, а на марже, поэтому такие заявления и делают.

Готовы ли они идти до конца и опускать цену? Здесь у меня большие сомнения, потому что как раз это не так-то просто сделать. Кроме того, мы также понимаем, что на рынке есть и другие игроки. Конечно, хотелось бы, чтобы саудиты реализовали свои намерения, потому что это тогда сразу кардинально изменит ситуацию с финансированием России, у которой основные деньги в бюджет поступают как раз от продажи нефти и газа.

Именно на этих деньгах и держится война Российской Федерации с Украиной, именно на эти деньги финансируются наемники, которые воюют против нас. Именно на эти деньги покупаются на Западе микросхемы, чипы и оборудование, из которых потом делаются «Шахеды» и ракеты. Через подставные фирмы это все покупается. И если выбить этот стул из-под задницы Путина, то он бы не только упал, но даже разбил бы свой затылок, что было бы прекрасно в этой ситуации.

— Этот же сценарий описывал в своей статье бывший госсекретарь США Помпео, о нем говорил и Трамп. Какие есть еще возможности надавить на Россию экономически, чтобы лишить денег на войну?

— По-прежнему остаются санкции, остается давление на партнеров с целью отказа от покупки нефти и газа у России. Но мы видим, что сегодня даже члены Евросоюза — Словакия и Венгрия — покупают российский газ и нефть.

Фактически Венгрия платит России 5 миллиардов долларов в год, получая за это дешевую нефть. А потом эти 5 миллиардов трансформируются в дроны и ракеты, которые прилетают по Украине. Это, скажем так, пока теоретические истории, которые на практике никак не реализуются. Тут нужно как в том анекдоте: либо трусики надеть, либо крестик снять.

Нельзя просто заявлять, а потом молчаливо наблюдать за тем, что происходит. Так никаких изменений не произойдет — если сто раз сказать халва, то во рту слаще не станет.

Так и здесь, угрозы не работают без действия. Какие бы ни были жесткие санкции, необязательность их исполнения и фактическое игнорирование, в том числе и членами Евросоюза, сто процентов не мотивирует всех остальных клиентов России отказаться от российского газа и нефти.

— Есть еще одна болевая точка для режима Путина — мобилизация. Западные СМИ писали, что глава Кремля всеми силами старается ее избежать. Что пугает российского диктатора в этом сценарии?

— Здесь очень много моментов, начиная от того, что в России сейчас разрастается кризис, из-за которого все наблюдают проблемы с трудовыми резервами, а именно нехватку рабочих кадров. В том же самом ВПК почти 90 тысяч вакансий не занято, несмотря на то, что зарплаты в среднем в четыре раза выше, чем по России в обычном секторе.

Причина очень простая – нет людей, просто нет людей. Война вымыла рабочих, которые раньше трудились в промышленности и создавали продукт. С этой проблемой Россия уже столкнулась.

Следующая история — мобилизация все-таки покажет, что началась война. А войну россияне не хотят, им интересно смотреть со стороны на войну, а не принимать в ней активное участие. Также в Кремле боятся, что опять произойдет отток, как это произошло в 2022-м году, когда россияне решили попытаться реализовать мобилизацию.

Тогда из России уехало более миллиона активных, талантливых, умных людей, которые фактически отрезали РФ от перспектив на будущее. Когда уезжают умные, конечно, остаются тупые. Тупыми легче управлять, но добиться большего тупыми невозможно.

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