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В Беларуси арестовали дачу писательницы Анны Златковской

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  • 9.10.2024, 15:21
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В Беларуси арестовали дачу писательницы Анны Златковской

Силовики пришли с обыском к ее матери.

Силовики 8 октября пришли с обыском в квартиру матери писательницы и журналистки Анны Златковской. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Анна Златковская рассказала «Зеркалу», что в понедельник, 7 октября, ее мама получила письмо из Следственного комитета о том, что по решению центрального аппарата на дачу наложен арест. Эта дача — собственность самой Анны.

— Мама позвонила в Агентство по госрегистрации и земельному кадастру. Там ей подтвердили, что наложен арест. Мол, а за всеми подробностями звоните в Следственный комитет, — говорит собеседница.

Уже во вторник, 8 октября, в квартиру к маме, где Анна прописана, пришли с обыском по уголовному делу. Из какой конкретно силовой структуры пришли, белоруска говорить не может: у ее мамы взяли подписку о неразглашении.

— Мама сказала, что все было вежливо, никакого беспорядка не устроили, ничего не забрали. Просто посмотрели квартиру, побеседовали с ней. Спрашивали про меня, — рассказала Златковская.

О каком уголовном деле идет речь, силовики также не рассказали.

— Мама спросила, но они не ответили. Сказали, что могут сообщить только мне лично, — говорит Анна. — А как лично сказать, если я живу в Литве, да? И если я позвоню, они скажут приезжайте, узнаете все на месте. Насколько я слышала, так происходит со всеми. У моей знакомой тоже так. Все арестовано-переарестовано, уголовное дело заведено. А по какой статье, она не знает.

Анна говорит, что нанимать адвоката по этому делу не имеет смысла. По ее словам, есть вариант обратиться к литовскому юристу, составить обращение и отправить его в Беларусь.

— Я, конечно, поспрашиваю, но не уверена, что в этом есть какой-то смысл. Это как об стенку горох, — говорит она. — Конечно, я не хочу, чтобы дачу забрали. Для мамы она такая отдушина, в нее столько сил вложено. Мама там чуть не плакала, понимая, что могут забрать. Но вот как повлиять на то, чтобы ее не забирали, не знаю.

Анна Златковская — писательница, журналистка, колумнистка. Авторка двух книг: «Страшно жить, мама» и «Охота на бабочек».

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