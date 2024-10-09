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Медиков в Беларуси все меньше

  • 9.10.2024, 15:34
  • 1,874
Медиков в Беларуси все меньше

Дефицит увеличивается.

Численность медиков в Беларуси продолжает сокращаться.

Как пишет ресурс banki24.by, за январь–август организации здравоохранения (численностью 16+ человек) приняли на работу 29,5 тысячи сотрудников. Уволили за это же время 33,1 тысячи человек. Чистый отток кадров составил 3,6 тысячи человек.

При этом отмечается, что в августе на работу было принято 3,9 тысячи человек. Это сезонный приток, связанный с приходом на работу молодых специалистов, выпущенных учебными заведениями.

Соотношение принятых и уволенных медиков в январе–августе составило 89,3% (в среднем по экономике страны оно составляет 90,0%).

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