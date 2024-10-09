Суд в Гааге может взяться за дела о казнях россиянами украинских воинов 1 9.10.2024, 16:06

У МУС есть соответствующий мандат.

Международный уголовный суд может расследовать случаи казней украинских военнопленных. Суд в Гааге имеет соответствующий мандат.

Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан. Его цитирует «Радио Свобода».

«Каждое положение Римского статута… можно применить, они все имеют значение. Наша работа состоит в том, чтобы применять методологический подход, организовывать стратегию расследования», - отметил он на встрече с украинскими журналистами.

Хан подчеркнул, что даже войны имеют правила, и никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного, сдавшего оружие. Это не зависит от того, кто является главой государства, правительства, командиром или пехотинцем.

«Если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции МУС, ведь у нас есть юрисдикция относительно событий в Украине», - добавил главный прокурор МУС.

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