Лукашенко получил от Путина ту же награду, что и Муравьев-Вешатель

Лукашенко получил от Путина ту же награду, что и Муравьев-Вешатель3
- 9.10.2024, 16:08
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Метка предателя белорусского народа.
Сегодня, 9 октября, Путин наградил Лукашенко орденом святого апостола Андрея Первозванного.
«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность cоюзного государства».
Лукашенко стал 27-м человеком, награжденным высшей государственной наградой России. Ранее ее также получили патриархи Алексий II и Кирилл, экс-президент СССР Горбачев, лидеры зарубежных стран Назарбаев, Алиев, Си Цзиньпин, а также писатель Солженицын, который, правда, единственный отказался ее принять.
Орден был учрежден Ельциным в 1998 году — как восстановление самой старой российской награды, существовавшей до революции 1917 года. Помимо той формулировки, с которой присуждается орден, в его уставе конкретно прописано, за что и кому он может вручаться:
«За исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, обеспечению ее национальной безопасности и суверенитета».
Эта формулировка объединяет Лукашенко с другим известным кавалером ордена — виленским генерал-губернатором Михаилом Муравьевым, известным в истории как «Вешатель». Такое прозвище он получил в Беларуси за жестокое подавление освободительного восстания 1863 года. Пользуясь своими чрезвычайными полномочиями, Муравьев отправил на виселицу более сотни лидеров восстания, в том числе Кастуся Калиновского, а тысячи — к конфискации имущества и ссылке в Сибирь.
И здесь еще одно символическое совпадение: орден святого Андрея Первозванного был присвоен Муравьеву в тот же день, что и Александру Лукашенко — 30 августа. Кто-то может сказать, что по разным календарям, но красота совпадения от этого не исчезает.