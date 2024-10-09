«Это, безусловно, успех» 9.10.2024, 16:17

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Эксперт заинтриговал заявлением после удара ВСУ по складу в Брянской области.

Силы обороны Украины могут продолжить серию ударов, подобных атаке на арсенал в городе Карачев Брянской области. Цели защитников могут быть не только в России, но и на оккупированных территориях Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он объяснил, что в случае уничтожения баллистических ракет на складе в городе Карачев операцию ВСУ можно считать успешной. Поскольку есть преимущественно две точки, откуда Россия выпускает баллистику по Украине - это Воронежская и Брянская области. По словам эксперта, из Брянской области в основном летит баллистика на Черниговскую, Сумскую или Киевскую области, а также Киев.

«То есть в случае подтверждения, что там действительно были баллистические ракеты, то это, безусловно, успех. Потому что мы понимаем прекрасно, что на баллистику враг возлагает особые надежды и надежды при проведении своих террористических ударов по территории Украины. Ну, и это говорит о системности. Потому что мы видим, это не первый арсенал, который поражают, по которому наносят удары украинские Силы обороны. Все как прогнозирует Генеральный штаб ВСУ после того, как дает информацию и отчеты о таких ударах, что «далее будет». Ну, дальше мы видим», - заявил эксперт.

По его мнению, есть два направления, куда следует направить подобные удары. Речь идет о дальнем тыле и арсеналах врага, а также о складах вооружения на территории России, местах концентрации живой силы, вооружения, сил и средств врага на оккупированных территориях, так называемые оперативные тылы.

«Две цели, по которым нужно мощно отрабатывать для того, чтобы останавливать продвижение врага на земле. А это очень важная задача. Поэтому вот эти удары, которые мы наблюдаем, это безусловно ослабляет и уменьшает способности для российских войск вести наступательные действия. Не лишается в полной мере. Потому что все же следует понимать, что пехота наступает, например, 90% на Покровском направлении или чуть меньше на Кураховском. И места концентрации пехоты тоже нужно уничтожать», - объяснил Мусиенко.

Он добавил, что потенциально целями Сил обороны могут быть места дислокации оккупантов, учебные центры и локации их сосредоточения, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

«Думаю, что мы увидим еще один виток таких ударов, в том числе по оккупированной территории», - подчеркнул эксперт.

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