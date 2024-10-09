Фон дер Ляйен напомнила Орбану о советском вторжении в Венгрию
- 9.10.2024, 16:26
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И назвала помощь Украине приоритетом для ЕС.
Помощь Украине является приоритетом для Европейского Союза. Об этом сегодня, 9 октября, в Европарламенте в Страсбурге заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент FREEДОМ в Европе.
Урсула фон дер Ляйен выступила после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан презентовал приоритеты для венгерского председательства в Совете Европейского Союза. Среди названых Орбаном приоритетов не прозвучала Украина.
«Я хотела бы сосредоточиться на некоторых из самых острых проблем, с которыми мы сталкиваемся во время этого председательства (венгерского) в Совете. Во-первых, Украина. Во-вторых, конкурентоспособность. В-третьих, миграция. Наши украинские друзья вступают в третью зиму. И Россия пытается сделать ее самой суровой из всех. В прошлом месяце Россия отправила более 1 300 беспилотников против украинских городов. В течение лета сотни ракет обрушились на украинскую энергетическую инфраструктуру. Бесчисленное количество украинцев были убиты или ранены. Семьи были разлучены. Города были разрушены. Мир стал свидетелем зверств российской войны», — заявила президент Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен раскритиковала политиков, которые возлагают вину за продолжение боевых действий на Украину и ее желание сопротивляться российской агрессии.
«И все же есть некоторые, кто винит в этой войне не захватчика, а тех, кого пытаются захватить, не Путина. И есть некоторые, кто винит в этой войне не жажду к власти Путина, а жажду Украины к свободе. Поэтому я хочу спросить их, будут ли они когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении в 1956 году? Обвинят ли они когда-нибудь чехов или словаков в советских репрессиях 1968 года? Обвинят ли они когда-нибудь литовцев в советских репрессиях 1991 года? Мы — европейцы, у нас, европейцев, может быть разная история и разные языки, но нет такого европейского языка, в котором мир был бы синонимом капитуляции, а суверенитет был бы синонимом оккупации. Народ Украины — борцы за свободу, как и герои, освободившие Центральную и Восточную Европу от советского правления. И есть только один путь к достижению справедливого мира для Украины и Европы. Мы должны продолжать укреплять сопротивление Украины политической, финансовой и военной поддержкой», — заявила она.
Президент Еврокомиссии напомнила, что Европейский Союз планирует выделить Украине кредит на сумму 35 млрд евро в рамках выполнения решения G7 о предоставлении помощи на сумму 50 млрд долларов. Обеспечивать кредит будут за счет процентов от иммобилизованных активов Центрального банка России.