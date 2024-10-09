«Объект 2-го класса»: названы важные детали удара ВСУ по арсеналу ГРАУ РФ в Брянской области 9.10.2024, 16:41

Там могли находиться КАБы и снаряды от КНДР.

Ночью Украина уничтожила уже третий по счету арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России. На этот раз под удар попал 67-й арсенал в Брянской области — очень защищенный склад армии России.

Об этом в своем Х-аккаунте пишет OSINT-исследователь Daniele, заметил «Диалог».

Эксперт проанализировал спутниковые снимки уничтоженного арсенала и пришел к выводу, что он относился ко 2-му классу по уровню безопасности. Всего у Вооруженных сил РФ три класса, причем 3-й класс — самые укрепленные и защищенные склады, а 1-й — самые слабые в плане инженерного оборудования.

«67-й арсенал ГРАУ мы классифицируем как склад 2-го класса. Он в основном оборудован зданиями советской эпохи и старыми системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказал OSINT-исследователь.

На картах, помимо советских РЭБ (выделены красным), эксперт также обнаружил большое количество боеприпасов, размещенных под открытым небом (выделены зеленым), несколько надземных укрытий (выделены голубым) и неукрепленные склады без стен (сиреневый цвет) для защиты от погоды.

OSINT-эксперт обратил внимание на то, что Украина пока наносила удары по объектам 2-го и 3-го классов, которые считаются наиболее защищенными. Однако укрытия не спасли эти объекты от полного уничтожения.

При этом в 500-километровой зоне от Украины примерно 70 % складов ВС РФ относятся к первому, самому слабому классу защиты. Это означает, что поразить их будет гораздо проще.

Какой объем вооружения Украине удалось уничтожить при ударе по 67-му арсеналу ГРАУ, на данный момент неизвестно. Однако, судя по кадрам с места происшествия, там хранилось большое количество снарядов армии России. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что среди прочего там находились КАБы и северокорейские боеприпасы.

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