закрыть
9 октября 2024, среда, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Объект 2-го класса»: названы важные детали удара ВСУ по арсеналу ГРАУ РФ в Брянской области

  • 9.10.2024, 16:41
«Объект 2-го класса»: названы важные детали удара ВСУ по арсеналу ГРАУ РФ в Брянской области

Там могли находиться КАБы и снаряды от КНДР.

Ночью Украина уничтожила уже третий по счету арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России. На этот раз под удар попал 67-й арсенал в Брянской области — очень защищенный склад армии России.

Об этом в своем Х-аккаунте пишет OSINT-исследователь Daniele, заметил «Диалог».

Эксперт проанализировал спутниковые снимки уничтоженного арсенала и пришел к выводу, что он относился ко 2-му классу по уровню безопасности. Всего у Вооруженных сил РФ три класса, причем 3-й класс — самые укрепленные и защищенные склады, а 1-й — самые слабые в плане инженерного оборудования.

«67-й арсенал ГРАУ мы классифицируем как склад 2-го класса. Он в основном оборудован зданиями советской эпохи и старыми системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказал OSINT-исследователь.

На картах, помимо советских РЭБ (выделены красным), эксперт также обнаружил большое количество боеприпасов, размещенных под открытым небом (выделены зеленым), несколько надземных укрытий (выделены голубым) и неукрепленные склады без стен (сиреневый цвет) для защиты от погоды.

OSINT-эксперт обратил внимание на то, что Украина пока наносила удары по объектам 2-го и 3-го классов, которые считаются наиболее защищенными. Однако укрытия не спасли эти объекты от полного уничтожения.

При этом в 500-километровой зоне от Украины примерно 70 % складов ВС РФ относятся к первому, самому слабому классу защиты. Это означает, что поразить их будет гораздо проще.

Какой объем вооружения Украине удалось уничтожить при ударе по 67-му арсеналу ГРАУ, на данный момент неизвестно. Однако, судя по кадрам с места происшествия, там хранилось большое количество снарядов армии России. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что среди прочего там находились КАБы и северокорейские боеприпасы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип