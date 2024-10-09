Белорусский гандбольный турнир решили бойкотировать даже «дружественные страны» 1 9.10.2024, 16:59

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Отказал даже Иран.

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев рассказал, что сборные так называемых дружественных стран отказались участвовать в турнире с участием Беларуси и России, пишет «Трибуна».

— Мы решили проявить инициативу и привлечь ряд стран Ближнего Востока и Персидского залива к статусным соревнованиям. Фигурировали и Катар, и Бахрейн, и Объединенные Арабские Эмираты, и Иран. К сожалению, в международных структурах нам отказали, – сказал Коноплев.

Напомним, что многие беларусские команды и спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на войну, с 24 февраля 2022 года продолжаемую Россией в Украине с использованием территории Беларуси.

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