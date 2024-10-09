Первый кроссовер Ferrari превратили в самый быстрый в мире автодом 9.10.2024, 17:09

На крыше появилась двухместная раскладная палатка.

Новый Ferrari Purosangue вскоре получит необычную модификацию Fuoristrada. Кроссовер решили превратить во внедорожный автодом. Его рендеры опубликовали на сайте ателье Delta4x4.

Именно эта немецкая компания готовит тюнинг Ferrari Purosangue. Она специализируется на экстремальной внедорожной технике.

Кроссовер Ferrari Purosangue Fuoristrada получил дополнительную оптику и огромные внедорожные шины, для которых понадобились расширители арок. Клиренс авто существенно увеличили, то есть проходимость авто улучшилась.

Сзади прикрепили запасное колесо и лопату, а на крыше установили багажник. К нему крепится пластиковый бокс с раскладной двухместной палаткой. Залезть в нее можно по лестнице.

Новый Ferrari Purosangue от Delta4x4 — самый быстрый в мире дом на колесах. Как известно, стандартный кроссовер оснащен 6,5-литровым 725-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч. Таким образом, он будет быстрее автодома Lamborghini Urus.

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