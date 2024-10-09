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Школьник сообщил о готовящейся «бомбардировке» БелАЭС

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  • 9.10.2024, 17:15
  • 1,930
Школьник сообщил о готовящейся «бомбардировке» БелАЭС

Как раз в это время на АЭС приезжал гендиректор МАГАТЭ.

В приемную Белорусской АЭС поступил звонок о готовящейся «бомбардировке» станции. Милиция выяснила, что звонил 9-летний мальчик из Бобруйска. Какие последствия имела «шутка» для его семьи, неизвестно.

Как сообщает «Еврорадио» со ссылкой на островецкую милицию, происшествие случилось в период с 23 сентября по 6 октября. Как раз в это время на АЭС приезжал гендиректор МАГАТЭ. А ночью 17 сентября в Беларусь из России привезли свежее ядерное топливо для реакторов.

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