Школьник сообщил о готовящейся «бомбардировке» БелАЭС

Школьник сообщил о готовящейся «бомбардировке» БелАЭС3
- 9.10.2024, 17:15
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Как раз в это время на АЭС приезжал гендиректор МАГАТЭ.
В приемную Белорусской АЭС поступил звонок о готовящейся «бомбардировке» станции. Милиция выяснила, что звонил 9-летний мальчик из Бобруйска. Какие последствия имела «шутка» для его семьи, неизвестно.
Как сообщает «Еврорадио» со ссылкой на островецкую милицию, происшествие случилось в период с 23 сентября по 6 октября. Как раз в это время на АЭС приезжал гендиректор МАГАТЭ. А ночью 17 сентября в Беларусь из России привезли свежее ядерное топливо для реакторов.