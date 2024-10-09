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Крупная строительная компания Беларуси не смогла заплатить проценты по облигациям

  • 9.10.2024, 17:24
  • 1,774
Крупная строительная компания Беларуси не смогла заплатить проценты по облигациям

Второй раз за год.

Министерство финансов сообщило о неисполнении обязательств по облигациям, эмитированным строительным унитарным предприятием «СИ-трейдинг-Строй». Об этом сказано на сайте ведомства.

Компания не исполнила обязательства по выплате дохода за 14-й процентный период по облигациям второго выпуска в дату, установленную проспектом эмиссии облигаций. Выпуск зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 22 января 2021 года за № 6−236−02−4228, срок обращения — с 1 февраля 2021 года по 1 февраля 2028-го.

По информации, представленной эмитентом, планируемая дата исполнения обязательств — 30 ноября.

Эмиссия облигаций второго выпуска осуществлялась при участии ООО «Финап24».

В марте Минфин сообщал, что ООО «СИ-трейдинг» не исполнило обязательства по другому выпуску своих облигаций. Тогда речь шла о выплате процентного дохода по очередному периоду и о погашении облигаций 39-го выпуска.

«СИ-трейдинг» считается одним из крупнейших девелоперов в Беларуси. Активы группы компаний оценивают в $14 млн. Один из ее самых крупных завершенных проектов — 16-этажный бизнес-центр «Премьер». Она также строит апартаменты в многофункциональном комплексе в деревне Копище под Минском.

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