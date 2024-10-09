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В Беларуси заметили редкую птицу

  • 9.10.2024, 17:55
  • 1,332
В Беларуси заметили редкую птицу

Фотофакт.

На Любанском водохранилище в Минской области птицевод Николай Воробей 7 октября заметил и сфотографировал среднего поморника. За предыдущие 100 лет его у нас фиксировали всего 3 раза, пишет «Дикая природа рядом».

До сих пор в Беларуси среднего поморника отмечали в 1926 году в Витебской области, а также в 1931 и в 1998 году в Гомельской области.

Вот что рассказал о встрече с поморником сам Николай Воробей:

«Поморников я давно хотел увидеть, но что-то не задалось. Они очень часто перелетают, почти всегда находятся в воздухе, и их трудно застать на одном месте. Но на этот раз мне повезло. Я заметил птицу, уже когда она почти подлетела ко мне, и сразу понял, что это поморник. Правда, фотоаппарат не был наготове. Я немного подождал, поморник опять появился – и я сделал хороший снимок. Птица взрослая, поэтому ее было легче определить сразу».

Средний поморник крупнее чайки-рыбочки, однако мельче серебристой чайки. Гнездится он в арктической тундре, а зимует в открытом море.

Этот поморник, возможно, летел в любимый этими птицами Оманский залив или на восточное побережье Африки. Часть птиц не облетает Европу морским путем, а пересекает в удобном месте. Поэтому и любят они останавливаться только на больших водоемах, где их трудно заметить. В Беларуси на пролете можно встретить четыре вида поморников, но ни одного вида не наблюдали даже 10 раз.

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