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Под Новогрудком работник погиб под рухнувшей стеной коровника

  • 9.10.2024, 18:05
Под Новогрудком работник погиб под рухнувшей стеной коровника

Причиной стал поехавший без водителя МАЗ.

В Новогрудском районе на ферме погиб работник сельхозпредприятия, который заделывал ямы асфальтом, сообщили в Следственном комитете. Теперь расследуют дело о причинении смерти по неосторожности.

Днем 27 сентября на одном из сельскохозяйственных предприятий района работники занимались ямочным ремонтом в коровнике. Один находился в кузове грузовика МАЗ, откуда сбрасывал асфальт. В какой-то момент самосвал поехал вперед — в кабине никого не было. Он врезался бортом в коровник, и часть стены здания обрушилась.

«Элементами конструкций разрушенной стены 52-летнему работнику, находившемуся в кузове транспортного средства, причинены телесные повреждения. Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако проведенные реанимационные мероприятия не спасли мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте», — рассказали в СК.

Как выяснилось, МАЗ стоял на второй передаче, а ручник стояночного тормоза не был затянут. Допрошены свидетели, среди которых и очевидцы трагедии. Те рассказали, что после того, как машина покатилась, она двигалась рывками. Еще будут проводиться экспертизы и проверяться документы.

В отношении 50-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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